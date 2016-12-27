В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке отметили "Рождество по-английски"

26 декабря в секторе литературы на иностранных языках весело прошло "Рождество по-английски". Именно так назывался страноведческий праздник, который провели библиотекари.

На праздник пришли обучающиеся Школы инновационных педагогических решений г. Мурманск «Шкипер». Они узнали, как отмечают Рождество в Англии. Какие особенности и традиции этого праздника в стране Туманного Альбиона. Какие песни поют, и какие подарки дарят детям.

Гости мероприятия узнали историю возникновения этого праздника, особенности подготовки к нему, традиционные праздничные блюда. Ребятам рассказали об интересных приметах, связанных с празднованием Рождества в Англии. С большим удовольствием все играли в национальные английские игры и пели рождественские гимны.

И конечно, на праздник пришел самый главный герой – Санта-Клаус, который вручил всем подарки и пожелал всем веселого Рождества и счастливого Нового года.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека