Кинолог УФСИН со своей воспитанницей побывал в гостях у школьников

В рамках межведомственного взаимодействия с Центром кинологической службы регионального УМВД кинолог мурманского следственного изолятора Антон Алфёров со своей служебной собакой - бельгийской овчаркой Акура посетили школьников средней школы № 43 города Мурманска.

Перед демонстрацией элементов дрессировки кинологи рассказали детям, в чем особенность их службы, в каких случаях применяются служебные собаки.

Акура показала блестящий уровень подготовки, мгновенно распознав подозрительный запах и указав на школьника, у которого находился имитатор наркотиков. Кроме того, бельгийская овчарка СИЗО также отлично справилась с задержанием условного нарушителя.

После показательных выступлений все желающие могли поближе пообщаться со служебными собаками.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области