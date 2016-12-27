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27.12.2016 15:00

Кинолог УФСИН со своей воспитанницей побывал в гостях у школьников

В рамках межведомственного взаимодействия с Центром кинологической службы регионального УМВД кинолог мурманского следственного изолятора Антон Алфёров со своей служебной собакой - бельгийской овчаркой Акура посетили школьников средней школы № 43 города Мурманска.

Перед демонстрацией элементов дрессировки кинологи рассказали детям, в чем особенность их службы, в каких случаях применяются служебные собаки.
Акура показала блестящий уровень подготовки, мгновенно распознав подозрительный запах и указав на школьника, у которого находился имитатор наркотиков. Кроме того, бельгийская овчарка СИЗО также отлично справилась с задержанием условного нарушителя.
После показательных выступлений все желающие могли поближе пообщаться со служебными собаками. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области 
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