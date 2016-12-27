Кировским городским судом рассмотрено уголовное дело в сфере ЖКХ

Прокуратурой города Кировска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении председателя ТСЖ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что председатель ТСЖ, получая от администрации города Кировска денежные средства в счет оплаты за коммунальные услуги в общей сумме 1659206 рублей, в свою очередь не перечисляло их ресурсоснабжающей организации.

В ходе судебного заседания государственным обвинением представлены убедительные доказательства виновности мужчины в инкриминируемом ему преступлении.

Приговором Кировского городского суда председатель ТСЖ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области