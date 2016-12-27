Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
27.12.2016 14:05

Специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных продолжают профилактические мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных

С прошлого года Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных присоединилась к международной акции SpayDay. SpayDay – всемирный День кастрации и стерилизации домашних животных. 

В рамках акции специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных проводят активную работу по популяризации стерилизации и сокращению численности безнадзорных животных.
 
Ежемесячно во всех лечебных подразделениях областной станции по борьбе с болезнями животных в заранее установленные дни специалисты проводят стерилизацию клинически здоровых, зарегистрированных животных, не имеющих возрастных противопоказаний и сопутствующих патологий, при этом на данный вид оперативного вмешательства установлены фиксированные цены на уровне ниже рыночных (разница достигает 30%). 

За весь период проведения Дней стерилизации в регионе прооперировано 1321 животное.


/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.91
Евро = 63.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.