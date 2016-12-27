Специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных продолжают профилактические мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных

С прошлого года Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных присоединилась к международной акции SpayDay. SpayDay – всемирный День кастрации и стерилизации домашних животных.

В рамках акции специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных проводят активную работу по популяризации стерилизации и сокращению численности безнадзорных животных.



Ежемесячно во всех лечебных подразделениях областной станции по борьбе с болезнями животных в заранее установленные дни специалисты проводят стерилизацию клинически здоровых, зарегистрированных животных, не имеющих возрастных противопоказаний и сопутствующих патологий, при этом на данный вид оперативного вмешательства установлены фиксированные цены на уровне ниже рыночных (разница достигает 30%).

За весь период проведения Дней стерилизации в регионе прооперировано 1321 животное.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /