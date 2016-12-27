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27.12.2016 13:50

Юные мурманчане примут участие в литературном часе «За окошком Рождество - это чудо, волшебство»

29 декабря в 11.40 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел психологической поддержки читателей)  состоится литературный час по рождественским легендам «За окошком Рождество – это чудо, волшебство».

Ребята 4-5 классов оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 21 г. Мурманска познакомятся с историей рождения Иисуса Христа. Из предания о первой Рождественской ёлке школьники узнают, как появился обычай украшать на Рождество ёлку для детей, а также, прослушав стихотворение Александра Черного «Рождественское», вспомнят животных, которые пришли посмотреть на Христа. В конце литературного часа ребята скажут добрые рождественские пожелания друг другу. 
 
/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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