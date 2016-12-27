Сотрудниками полиции в Мурманске возбуждено 2 уголовных дела по фактам телефонных мошенничеств

Сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 45-летнего жителя областного центра. Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка и сообщил северянину о попытке снятия денежных средств с его банковской карты. Обманным путем под предлогом отмены указанной банковской операции злоумышленник вынудил потерпевшего сообщить реквизиты банковской карты, после чего со счета мурманчанина было похищено более 100 тысяч рублей.

64-летнему жителю Первомайского округа г.Мурманска пришло ложное смс-оповещение о зачислении на его счет 50 тысяч рублей. После этого ему позвонил неизвестный и сообщил, что он работник банка и что данная сумму ему зачислена ошибочно. Под предлогом возврата денег, неизвестный завладел персональными данными карты северянина. После этого с расчетного счета потерпевшего было похищено более 63 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области