Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
27.12.2016 13:35

Сотрудниками полиции в Мурманске возбуждено 2 уголовных дела по фактам телефонных мошенничеств

Сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 45-летнего жителя областного центра. Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка и сообщил северянину о попытке снятия денежных средств с его банковской карты. Обманным путем под предлогом отмены указанной банковской операции злоумышленник вынудил потерпевшего сообщить реквизиты банковской карты, после чего со счета мурманчанина было похищено более 100 тысяч рублей.

64-летнему жителю Первомайского округа г.Мурманска пришло ложное смс-оповещение о зачислении на его счет 50 тысяч рублей. После этого ему позвонил неизвестный и сообщил, что он работник банка и что данная сумму ему зачислена ошибочно. Под предлогом возврата денег, неизвестный завладел персональными данными карты северянина. После этого с расчетного счета потерпевшего было похищено более 63 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.91
Евро = 63.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.