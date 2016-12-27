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27.12.2016 13:20

В Мурманске дети сотрудников Госавтоинспекции встретились с Дедом Морозом

В преддверии встречи Нового года в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области решили поздравить с наступающим праздником детей всех своих коллег. На утренник пригласили ребят в возрасте от 3 до 10 лет.

В зале возле живой елки собрались «зайчики», «белочки» и «принцессы». Поздравить малышей пришли Снежинка и Снегурочка. А вот Дедушке Морозу, чтобы добраться до праздника, пришлось просить помощи ребят. За год жизни на Крайнем Севере он, как оказалось, совершенно забыл Правила дорожного движения. Вместе со Снегурочкой ребята ответили на письмо Дедушки, в котором он сообщил о своей беде. Благодаря отличным знаниям детей Дед Мороз смог приехать на елку, ни разу не нарушив ПДД.

Эту новогоднюю елку Дед Мороз нарядил особенными игрушками – светоотражателями, которые дети могли забрать себе. Вместе с ребятами сказочные герои водили хороводы, читали стихи и пели новогодние песни. А в конце праздника каждому маленькому гостю вручили сладкий подарок.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)
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