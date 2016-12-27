Мурманские школьники примут участие в познавательно-развлекательном часе «Самый удивительный праздник»

29 декабря в 11.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, краеведческий отдел) состоится познавательно-развлекательный час «Самый удивительный праздник».

Учащиеся 3-4 классов школы № 43 г. Мурманска познакомятся с историей новогодних праздников, узнают, как отмечают это радостное событие в других странах, а также прочитают новогодние стихи, примут участие в играх и викторинах и посмотрят веселый новогодний мультфильм.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/