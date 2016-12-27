Алексей Котович.

Гигантская светящаяся елка украсила один из портальных кранов Мурманского торгового порта - в сжатые сроки коллективы грузового района №2 и комплекса механизации смонтировали на многометровой стреле иллюминацию в виде новогодней красавицы. Высота - 52 метра, что делает елку самой большой подобной конструкцией в городе. В монтаже приняли участие 16 человек, на работу ушло 6 дней. Кран с елкой хорошо видно из города - инициатива порта стала еще одним подарком предприятия жителям областного центра.







