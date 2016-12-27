Мурманская областная филармония приглашает маленьких зрителей на концерт «Как-то раз под Новый год…»

8 января филармония приглашает маленьких зрителей на концерт «Как-то раз под Новый год…». Это музыкальная сказка о чудесных приключениях мальчика Вани и его друзей накануне Нового года.

Праздничную атмосферу в зале создадут не только яркая выразительная музыка в исполнении солистов филармонии, но и колоритные , полные юмора, слайды, волшебная партитура света.

Маленькие зрители познакомятся с различными музыкальными инструментами - услышат залихватские наигрыши домр , зажигательные пассажи скрипки и чарующие напевы виолончели, загадочные, полные волшебства, звуки органа… И ,конечно, споют вместе с артистами знакомые веселые песенки!

А расскажет новогоднюю сказку музыковед филармонии Светлана Бобрицкая.

Начало в 14 час.

Мурманская областная филармония