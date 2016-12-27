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27.12.2016 10:50

Сегодня у Дмитрия Филиппова официально первый рабочий день в должности главы муниципального образования г. Мурманск

Елена Ямаш.

Церемония инаугурации мэра заполярной столицы состоялась накануне в деловом центре "Арктика". На церемонии присутствовали представители областного правительства и регионального парламента, духовенства, командования Северного флота, депутаты мурманского горсовета, руководители городских предприятий и организаций, почетные граждане заполярной столицы.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Хочу пожелать вам, Дмитрий Дмитриевич, чтобы в лексиконе у наших земляков появилось слово "филипповские". Филипповские дома, дороги, спортивные объекты. И чтобы люди это слово говорили с уважением. А уважение мурманчан дорогого стоит".
Обещание всесторонней поддержки в добрых делах - от главы региона Марины Ковтун и символичный подарок от предшественника на посту главы - Алексея Веллера. Настенные часы - чтобы время в городе шло только вперед, и в унисон с федеральными часами.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Веллер: "Напутствие самое простое - сохранить все то доброе и хорошее, чего удалось добиться при подготовке к столетию города и привнести свою свежую струю, свежие идеи, свой взгляд".
Почетный гражданин города Мурманска Лев Васильевич Журин: "Дмитрий Дмитриевич тоже наш мурманчанин. Мы надеемся, что он не уронит звание мэра города-героя Мурманска и мы его будем вспоминать только добром словом".
По словам Дмитрия Филиппова, кадровых революций ждать не стоит. Задача сегодняшнего дня - избавить Мурманск от последствий снегопадов. Далее - работа над бюджетом, продолжение городских социальных программ.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Это родной мой город, когда-то сюда по призыву приехал мой дед, отсюда он ушел на фронт, здесь родились мои родители, я и мои дети. И, конечно, все слова напутствия, пожелания связаны с тем, чтобы город процветал - это для меня будет основным".
Официально глава муниципалитета вступил в должность после принесения присяги. Но фактически Дмитрий Филиппов приступил к своим обязанностям еще до инаугурации.
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