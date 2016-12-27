26 лет назад постановлением Совета министров РСФСР образован Российский корпус спасателей

Россия находится в разных (порой опасных) природных зонах, а ее экономика отличается высокой концентрацией сложных производств. Здесь угроза техногенных аварий и стихийных бедствий особенно велика, и не случайно, что именно в России, практически впервые в мире, была создана специальная структура по борьбе с этим злом. Об основании нового ведомства было объявлено 27 декабря 1990 года в Постановлении Совета министров РСФСР «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Новорожденный Корпус спасателей уже тогда возглавил Сергей Шойгу, который являлся бессменным руководителем российского ведомства по борьбе с чрезвычайными ситуациями более 20 лет. 30 июля 1991 года Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. Вскоре на его основе был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР). Новый государственный орган объединил силы и средства ГКЧС и Штаба гражданской обороны РСФСР Министерства обороны СССР. 9 декабря 1992 года на базе бывших Высших центральных курсов гражданской обороны создана Академия гражданской защиты ГКЧС РФ – уникальное, не имеющее аналогов в мире учебное заведение. 10 января 1994 года ГКЧС России был преобразован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). С 1995 года 27 декабря является Днем спасателя Российской Федерации.

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