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27.12.2016 11:35

Сотрудники мурманского следственного изолятора состязались в пейнтболе

В городском пейнтбольном клубе «Десятка» прошёл турнир по этой увлекательной игре среди сотрудников мурманского следственного изолятора №1, приуроченный к дате образования учреждения.

«Выяснить отношения» во время задорной перестрелки шариками с краской вышло четыре команды по семь стрелков в каждой. Составы команд преднамеренно сделали смешанными – руководители вышли на «бой» вместе с подчинёнными, и это придало дополнительную изюминку сражению.
В итоге смогла победить команда, у которой осталось больше всего «живых» стрелков, - дружный коллектив под названием «Орда». Компанию «ордынцам» на пьедестале почёта составили соответственно «Спарта» и «ББ».
Такой необычный способ отметить дату образования учреждения пришёлся всем по душе. По общему мнению, соревновательный дух подобных мероприятий улучшает отношения внутри коллектива и способствует его сплочению. Все сотрудники, участвовавшие в турнире, по их признанию, получили небывалый заряд бодрости и хорошего настроения. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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