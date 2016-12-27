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27.12.2016 11:20

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Кольского района на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жительницы поселка Мурмаши в пользу кредитного учреждения задолженности в размере более 100 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по адресу регистрации должницы для проверки ее имущественного положения, но дверь квартиры никто не открывал. Со слов соседей – женщина уехала в Италию. Судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении права выезда должника за пределы Российской Федерации.
В один прекрасный день в отдел судебных приставов пришла женщина и сообщила, что ее не выпускают в Италию на постоянное место жительства, и что у нее там скоро свадьба. Судебный пристав разъяснил ей, что пока она не погасит долг по кредиту, выехать не сможет.
Должнице ничего не оставалось, как погасить долг. Временное ограничение права выезда за пределы Российской Федерации снято, «итальянка» смогла выехать к жениху. Как говорится «Расплатись с долгами и выходи замуж спокойно».
Узнать о своих долгах можно на официальном Интернет сайте Управления  в «Банке данных исполнительных производств».

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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