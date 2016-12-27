"Лыжня зовет". В столице Заполярья стартовал спортивный конкурс

Любовь Дубова.

В Мурманске в 46 раз дан старт массовому конкурсу "Лыжня зовет". Сезон открыли на "Снежинке" песнями, танцами, веселыми забавами. Трасса готова, участники тоже. Присоединиться может каждый.

Старт дан. Настроение, как говорят участники конкурса, "лыжное". Сезон открывают и новички, и те, кто был свидетелем рождения массового конкурса "Лыжня зовет" в 1971 году в Долине Уюта.

Рамазан Ишкиняев: "Особо массовый был это - 80-й год. Это очень много. Шли предприятиями, школами, даже по лыжне нельзя было пройти, столько было народу".

На лыжных трассах Мурманска многолюдно и сегодня. В любую погоду обновленная, освещенная "Снежинка" привлекает любителей активного отдыха.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Самое главное, конечно, очень хорошо подготовленная лыжня. Мы видим эти погодные катаклизмы, которые происходят в городе Мурманске, но на лыжне не отразилось. И участников лыжни доставили комфортабельные автобусы, у всех хорошее настроение, поздравляю всех с наступающим Новым годом".

На открытие массового конкурса всех желающих доставляли комфортабельными автобусами. Они будут ходить, как и прежде, в определенные дни по уже обкатанному маршруту. Начиная с 4 января.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Дорогие друзья, сегодня, по сути, самый разгар полярной ночи . Но посмотрите, как у нас с вами светло, ярко, празднично, весело. Пусть так и пройдет весь 46 конкурс "Лыжня зовет".

Валентина Смелкова: "Мы сюда ходим не только для того, чтобы двигаться, но еще и общаться".

Екатерина Поликарпова: "По выходным стараемся выбираться, если не на лыжах, то хотя бы на аргамаке на ледянках".

Чтобы присоединиться к "Лыжне зовет - 2017" нужно зарегистрироваться на одном из контрольных пунктов - на "Снежинке" или Семеновском озере. Талоны в этом году заменили на карточку участника. В ней и будут отмечаться пройденные лыжниками километры.

Начальник отдела комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Андрей Авсянкин: "Вот у меня в кармане уже 200-й - это сегодня столько уже получило, паспорт участника. Есть графа - сколько прошел километров, понравилось не понравилось, замечания, что нового сдает нам в комитет, мы подводим итоги".

Конкурс продлится больше трех месяцев. Испытать свои силы могут все мурманчане не зависимо от пола и возраста. Победители прошлого года преодолели полторы тысячи километров.





