Житель города Апатиты будет привлечен к уголовной ответственности за кражу денежных средств с банковской карты

В отдел полиции МО МВД России «Апатитский» с заявлением о краже обратился 37-летний местный житель.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что обнаружил исчезновение карты после того, как ему на телефон пришло смс-сообщение о снятии денежных средств в сумме 9 тысяч рублей.

Полицейские установили местоположение банкомата, посредством которого были сняты деньги. По записи с камеры наблюдения, потерпевший узнал своего знакомого.

Подозреваемый – 28-летний житель города Апатиты, ранее неоднократно судимый, - задержан сотрудниками уголовного розыска.

Северянин признался в содеянном и пояснил, что знал, где у его знакомого лежит карта и, воспользовавшись моментом, похитил ее, а пин-код он подсмотрел, когда потерпевший расплачивался в магазине.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области