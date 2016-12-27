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27.12.2016 10:05

27 декабря – День спасателя Российской Федерации

Уважаемые сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области, профессиональные спасатели, обеспечивающие безопасность населения Мурманской области, и ветераны!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской Федерации!
Вы всегда находитесь там, где случилась беда: спасаете людей от стихийных бедствий, противостоите гневу природы, ликвидируете последствия техногенных аварий. Ежедневно и ежечасно каждый из вас доказывает, что мужество и воля человека способны превозмочь могущество грозной стихии. Ваша профессия требует от вас огромной ответственности, глубоких знаний, отменной физической подготовки, навыков управления сложной техникой, терпения, самоотверженности и любви к людям, ради спасения которых порой приходится жертвовать своей жизнью.
На вас лежит особая ответственность еще и в связи с тем, что служба проходит в суровых условиях Арктики, важнейшей частью которой является Мурманская область. Реализация стратегии освоения Арктической зоны Российской Федерации невозможна без активных действий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Эта работа носит комплексный характер, ведется совместно с региональными органами власти и приносит свои результаты, главный из которых – безопасность наших граждан.
Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за ваш труд на благо Отечества! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в службе, а вашим семьям – добра и благополучия!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин

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