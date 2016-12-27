В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 декабря.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

14.00 – 17.00 ул. Генералова, 25, 27, 29/11

ул. Декабристов, 28, 30

проспект Кирова, 15

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 26 ДЕКАБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 29 ДЕКАБРЯ ул. Крупской, 42

ул. Олега Кошевого, 16 (корп. 2), 20, 22, 24

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 12.00 ул. Достоевского, 15

13.30 – 16.00 проспект Кольский, 115

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска