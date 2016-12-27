В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 декабря.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
14.00 – 17.00 ул. Генералова, 25, 27, 29/11
ул. Декабристов, 28, 30
проспект Кирова, 15
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 26 ДЕКАБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 29 ДЕКАБРЯ ул. Крупской, 42
ул. Олега Кошевого, 16 (корп. 2), 20, 22, 24
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 12.00 ул. Достоевского, 15
13.30 – 16.00 проспект Кольский, 115
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска