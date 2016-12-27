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27.12.2016 09:20

В Мурманске состоялись открытые соревнования по судомодельному спорту на кубок "Арктика - 2016"

Яков Осетров.

"Арктика-2016". Открытые соревнования по судомодельному спорту. Участники - из Заполярья и Татарстана. Немного, но им есть, что показать друг другу, ведь в этом виде спорта 54 класса моделей, и каждая - неповторима. Побеждает тот, кто проходит дистанцию не только быстрей, но и по правилам. Важны искусство маневрирования, тактика. Эти соревнования, своего рода, тренировка перед следующими. В марте 2017-го состязания пройдут в Самаре, в июне - в Татарстане.
Президент федерации судомодельного спорта Мурманской области Павел Чукреев: "У нас мурманчане не пропускают ни одни Всероссийские соревнования. И везде у нас призовые места. В основном у нас очень хорошо развит класс радиоуправляемых скоростных моделей. В этой дисциплине наши школьники лидируют по России".


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