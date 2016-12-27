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27.12.2016 08:42

Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер провёл выездной приём северян

Яков Осетров.

Выездной прием депутата Государственной Думы от Мурманской области Алексея Веллера. Помочь супругу - просьба Валентины Процак. Мужчина уже несколько лет не может получить 65 тысяч рублей зарплаты и отпускных с автоколонны 1118. Коллектив банкрота спасло муниципальное предприятие "Электротранспорт", но долги прежних хозяев - не погашены. Совет - первым делом, написать письмо к конкурсному управляющему автоколонны. Если ответа не последует, - Алексей Веллер обещает направить депутатский запрос. Этот вопрос, как и другие, на контроле.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Веллер: "Люди приходят с вопросами, связанными с проблемами ЖКХ и переселением из ветхого аварийного фонда, проблемы здравоохранения сегодня очень громко звучат. Только что у меня были люди из Печенгского района, они чрезвычайно обеспокоены здравоохранением. Это системные проблемы, которые мы знаем и над которыми надо постоянно работать".
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