Дмитрий Филиппов вступил в должность главы муниципального образования город Мурманск

Елена Ямаш.

Сегодня официально вступил в должность глава муниципального образования г. Мурманск. Церемония инаугурации Дмитрия Филиппова началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Чёрном море. На церемонии вступления мэра Мурманска в должность присутствовали представители областного правительства и регионального парламента, духовенства, командования Северного флота, депутаты мурманского горсовета, руководители городских предприятий и организаций, почетные граждане Заполярной столицы.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я как горожанка, коренной житель Мурманска, как глава региона, хочу пожелать вам, Дмитрий Дмитриевич, чтобы в лексиконе у наших земляков появилось слово "филипповские". "Филипповские" дома, дороги, спортивные объекты. И, чтобы люди это слово говорили с уважением. А уважение мурманчан дорогого стоит".

Депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Веллер: "И, конечно, хочется, чтобы так объединено, взаимодействуя со всеми уровнями власти, с общественными организациями, почетными гражданами, город продолжал двигаться вперед. Приобретая что-то новое и сохраняя те добрые традиции, которые в нашем городе-герое сложились".

Официально глава муниципалитета вступает в должность после принесения присяги. Но фактически Дмитрий Филиппов уже приступил к свои обязанностям. По его словам, кадровых революций ждать не стоит. Задача сегодняшнего дня - избавить Мурманск от последствий снегопадов.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Это родной мой город, когда то сюда по призыву приехал мой дед, отсюда он ушел на фронт, здесь родились родители мои, я и мои дети. И, конечно же, все слова напутствия, все пожелания - связаны с тем, чтобы город процветал, это для меня будет основным".



