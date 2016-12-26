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26.12.2016 19:00

Ковчег с частицами мощей Матроны Московской привезли В Росляково, в Храм Архангела Михаила

Татьяна Нестерова.

Чаще - не в радости, а в скорби верующие ищут утешения и поддержки в церкви, обращаясь к Богу и святым. В России, одна из самых почитаемых,  блаженная старица Матрона Московская - великая подвижница русской земли. Сейчас на Кольском Севере - в Росляково, в Храме Архангела Михаила - пребывает ковчег с частицами мощей Матроны Московской. До 1 января, включительно, у православных есть возможность, - почтить память святой  и обратиться к ней с молитвами.
Настоятель Храма Архангела Михаила Протоиерей Игорь Дигтярев: "И в семейных нуждах помогает, и в личных вопросах, в деторождении, с супругом и многие, многие. Потому что она любит нас и председательствует. Но еще раз хочу сказать, чтобы мы не забывали о своей душе, сами не забывали жить с Богом".
Сегодня - в день общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе под Сочи - во всех православных Храмах Заполярья - прошли заупокойные панихиды. Прихожане молились за души усопших. Вера Христианская, - в том, что человеческое существо - бессмертно. Личность и сознание - неуничтожимы. Панихиды - обращение к Богу, чтобы - по молитвам Церкви - Всевышний принял усопших в свои обители.
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