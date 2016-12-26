Последнее в уходящем году совещание правительства Мурманской области началось с минуты молчания по жертвам авиакатастрофы Ту-154

Анастасия Ярославская.

В стране сегодня объявлен общенациональный траур. Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. В церквях проходят поминальные службы, на административных зданиях приспущены флаги, развлекательные мероприятия отменены. На борту разбившегося самолета находились 92 человека, в том числе - артисты ансамбля имени Александрова. И наши коллеги - журналисты Первого канала, НТВ, телеканала "Звезда" - корреспондент Павел Обухов, кстати, совсем недавно снимал у нас сюжет об Арктическом походе отряда кораблей Северного флота. В память о погибших последнее в уходящем году оперативное совещание в региональном правительстве сегодня началось с минуты молчания.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Вне зависимости от причин катастрофы, это – невосполнимая потеря для всей страны. Я прошу почтить минутой молчания память погибших"

Вопросы безопасности и жизнеобеспечения в повестке сегодня - главные. Впереди - долгие выходные. И нужно исключить любые неожиданности. Лишний повод быть максимально бдительными дает и недавнее массовое отравление в Иркутске. Тревожные службы рапортовали - к работе в праздники на 100% готовы. Необходимые проверки проведены, предупредительно-профилактические меры предприняты. На охране общественного порядка задействуют свыше 1200 человек. Доклады нон-стопом от каждого ведомства - графики работы сверстало здравоохранение - обещает не подвести. Минэнерго отчиталось о достаточных запасах топлива и готовности ликвидировать аварийные ситуации. Штатно планирует отработать Минтранс - работа дорожных служб организована круглосуточно. Рейсовые маршруты - под особым контролем. Муниципальные в период праздников будут выполняться по расписанию выходного дня - они на сайтах перевозчиков. Информирование населения - на это особый упор. Это касается также культуры и спорта. Поручение губернатора - приложить максимальные усилия к информированию населения обо всех запланированных на территории региона мероприятиях.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Люди должны знать о том, какие мероприятия проводятся. Ну и еще вспомнить, что у нас прекрасные места есть на Кольском полуострове. Я сейчас не только обращаюсь к своим коллегам, но и муниципальным руководителям советую - побывайте в "Снежной деревне", которая открылась 24 декабря, в "Саамской деревне", на наших горнолыжных склонах - у нас 11 по области прекрасных горнолыжных склонов оборудованных, оснащенных - все это достойно внимания, чтобы побывать там со своей семьей, с детьми".