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26.12.2016 16:25

В Североморск после ремонта и модернизации прибыл ракетный крейсер "Маршал Устинов"

Илья Комлев.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" сегодня вернулся в Североморск после капитального ремонта и модернизации. Пять лет над ним трудились корабелы Северодвинска. Восстановлены изношенные технические системы. Комплексы радиолокации, связи и управления вооружением заменены на более современные. В арсенале "Маршала Устинова" 16 пусковых установок крылатых ракет, комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.
Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Когда растет градус международной напряженности, то ввод в строй корабля этого проекта, вооруженного данным комплексом ракет - это очень важно для флота. Это емкая составляющая. Ну и, естественно, у корабля и экипажа сейчас начнутся напряженные дни боевой учебы".
В конце 80-х было построено три корабля этого проекта. Собратья "Маршала Устинова" - крейсеры "Москва" и "Варяг" служат на Черноморском и Тихоокеанском флотах. Модернизация им еще предстоит. На "Маршале Устинове" судоремонтники отработали технологию. Чтобы дать ему вторую жизнь потребовалась совместная работа десятков предприятий — от Крыма до Поморья. Ходовые испытания длились больше месяца.
Командир ракетного крейсера "Маршал Устинов" Сергей Алантьев: "Естественно, без замечаний не бывает. Но, надо отдать должное представителям всех предприятий, замечания устранялись все в море, не заходя в базу. И выполнялись даже очень сложные операции".



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