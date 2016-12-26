Мурманская область готовится к проведению международного конкурса профессионального мастерства «Artic Skills 2017»

19-20 апреля 2017 года в Мурманске пройдет международный конкурс профессионального мастерства «Artic Skills 2017». Конкурс проводится в целях реализации Соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Arctic Skills 2017» между Министерством образования и науки Мурманской области (Российская Федерация), Центром экономического развития, транспорта и окружающей среды губернии Лапландия (Финляндия), Управлением образования губернии Финнмарк (Королевство Норвегия).



В Министерстве образования и науки Мурманской области прошло совещание рабочей группы по подготовке международного конкурса профессионального мастерства «Artic Skills 2017».



Конкурс пройдет по 12 компетенциям на базе шести профессиональных образовательных организаций, в котором примут участие обучающиеся Финляндии, Норвегии и России. Оценивать профессиональные навыки участников будут эксперты трех стран.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /