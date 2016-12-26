В Кировске завершено строительство комбината школьного питания

Анна Белкина.

Это совместное мероприятия градообразующего предприятия и администрации города. Вера Захараш, директор организации "Корпоративное питание", представила вниманию собравшихся презентацию об этапах строительства.

Директор ООО "Корпоративное питание" Вера Захараш: "В этот цех, который вы увидите, приобретено оборудование – одно из самых современных, потрачено более 15 миллионов. И автомобили, которые стоят у входа, которые будут развозить продукцию, также приобретены на средства компании".

Всего со стороны компании "ФосАгро" вложения в проект составили 60 миллионов рублей.

Генеральный директор Публичного Акционерного Общества "ФосАгро" Андрей Андреевич Гурьев: "В преддверии Нового года приятно делать подарки. Особенно приятно делать подарки детям. Этот комплекс действительно впечатляет. Он современнейший в Мурманской области. Обладает мощным потенциалом. Я надеюсь, что этот комплекс станет мощным подспорьем, в первую очередь для образовательного процесса в школах".

После своего выступления глава Кировска, Владимир Дядик вручил благодарственное письмо заместителю председателя Совета директоров компании "ФосАгро" Андрею Григорьевичу Гурьеву. Присутствующих также ждал музыкальный подарок – танец "Веселых поварят", после чего ребята получили подарки. И наконец, ответственный момент – ленточка перерезана. Комбинат школьного питания открыт! После чего Вера Леонидовна повела гостей на экскурсию по учреждению. Здесь организованы цеха по производству мясных и овощных полуфабрикатов, выпечное производство. Установлено современное оборудование – холодильные камеры, шкафы шоковой заморозки. КШП соответствует самым высоким требованиям и санитарным нормам. Уже со 2 января он начнет обеспечивать питанием ребят в школьных лагерях, а с 9 января – все школьные учреждения Кировска.