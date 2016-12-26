По требованию прокурора Ловозерского района из школы уволен педагог, подвергавшегося уголовному преследованию

Прокуратурой Ловозерского района проведена проверка исполнения трудового законодательства, связанного с реализацией права на занятие педагогической деятельностью в образовательных организациях.

В результате проверки установлено, что приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на должность учителя принята местная жительница. Согласно сведениям, полученным из правоохранительных органов, учительница подвергалась уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Таким образом, в нарушение ст. 331 Трудового кодекса РФ женщина была допущена к педагогической деятельности в образовательную организацию. Принятие на работу в образовательное учреждение лиц, допуск которых к педагогической деятельности запрещен, создает предпосылки к нарушению прав несовершеннолетних на воспитание в условиях, гарантирующих охрану жизни и здоровья.

Прокурором района на имя руководителя образовательной организации внесено представление об устранении нарушений законодательства. Прокурор потребовал принять меры по расторжению трудового договора с учительницей.

По результатам рассмотрения преставления, требования прокурора удовлетворены в полном объеме, приказом директора образовательной организации учитель уволена из школы по основаниям, предусмотренным пунктом 11 части первой статьи 77, статьей 84 Трудового кодекса РФ (нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы).

Прокуратура Мурманской области