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26.12.2016 17:00

Мурманская область готовится к участию в III Национальном чемпионате «Абилимпикс»

На базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий состоялось совещание, посвященное реализации движения «Абилимпикс» в Мурманской области.

Участники совещания – представители министерства образования и науки Мурманской области, Комитета по труду и занятости населения Мурманской области, руководители образовательных организаций, представители региональной общественной организации инвалидов и их законных представителей «Валентина плюс», Всероссийского общества глухих. Участие в обсуждении также приняли эксперты II национального чемпионата «Абилимпикс» и члены оргкомитета I регионального отборочного этапа чемпионата.

В рамках встречи были подведены итоги I регионального отборочного этапа чемпионата и результаты участия команды Мурманской области во II Национальном чемпионате. Участники совещания обсудили основные вопросы, связанные с проведением II регионального отборочного этапа и подготовкой команды Мурманской области для участия в III Национальном чемпионате.

II региональный отборочный этап национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» запланирован на октябрь 2017 года. Координаторы его подготовки и проведения: министерство образования и науки Мурманской области и Мурманский колледж экономики и информационных технологий – базовая профессиональная образовательная организация по поддержке региональной системы инклюзивного профессионального образования.



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