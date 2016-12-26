Мурманская область готовится к участию в III Национальном чемпионате «Абилимпикс»

На базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий состоялось совещание, посвященное реализации движения «Абилимпикс» в Мурманской области.



Участники совещания – представители министерства образования и науки Мурманской области, Комитета по труду и занятости населения Мурманской области, руководители образовательных организаций, представители региональной общественной организации инвалидов и их законных представителей «Валентина плюс», Всероссийского общества глухих. Участие в обсуждении также приняли эксперты II национального чемпионата «Абилимпикс» и члены оргкомитета I регионального отборочного этапа чемпионата.



В рамках встречи были подведены итоги I регионального отборочного этапа чемпионата и результаты участия команды Мурманской области во II Национальном чемпионате. Участники совещания обсудили основные вопросы, связанные с проведением II регионального отборочного этапа и подготовкой команды Мурманской области для участия в III Национальном чемпионате.



II региональный отборочный этап национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» запланирован на октябрь 2017 года. Координаторы его подготовки и проведения: министерство образования и науки Мурманской области и Мурманский колледж экономики и информационных технологий – базовая профессиональная образовательная организация по поддержке региональной системы инклюзивного профессионального образования.







/ Министерство образования и науки Мурманской области /



