Сказочный волшебник сменил сани на железного коня. В Мурманск приехал необычный Дед Мороз

Любовь Дубова.

Сказочный волшебник сменил сани на железного коня. В Мурманск приехал мото-Дед Мороз в сопровождении Зимушки-Зимы и помощников, чтобы поздравить детей и взрослых с наступающим Новым годом. Идея - одного из мотоклубов области. Пробег Дедушка-байкер совершил по городским улицам с остановками у ёлок. Вместе с Мороз Иванычем и его свитой мурманчане водили хороводы. А в благодарность за стихи и песни получили сладкие подарки! Следующие точки на карте области - Заполярный, Апатиты, Кандалакши и город Полярные Зори.

Президент мотоклуба Илья Чернелевский: "Это, вообще, летний мотоцикл. Был не приспособлен, приделали к нему коляску, поставили. Коляска от мотоцикла "Днепр" и он теперь может ехать зимой. Правда скользко бывает, но едет".