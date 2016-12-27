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27.12.2016 09:27

"Единая страна - доступная среда". В Мурманске прошел новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья

Алексей Котович.

Новогодний праздник для детей с особыми физическими потребностями, в рамках партийного проекта "Единая Россия - доступная среда", прошел в мурманском спортивно-оздоровительном центре. Инициаторы - общественная организация "Дети-Ангелы Мурмана" и региональный Координационный совет сторонников парламентского большинства. Аниматоры - веселые пираты, в роли которых инструкторы спортивного центра. Соревнования, конкурсы и, конечно, подарки.
Фитнесс-директор спортивно-оздоровительного центра, сторонник партии "Единая Россия" Евгений Куц: "Мы с этой организацией - "Дети-Ангелы" проводим уже второе мероприятие. Первым мы были тронуты - дети, родители, как они борются со всеми этими недугами детей. У нас есть опытные инструктора. Есть своя программа, какие-то упражнения, развивающие. И мы это все используем и преподносим деткам".
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