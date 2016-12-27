Песни, танцы, веселые забавы. В Мурманске в 46 раз дан старт массовому конкурсу "Лыжня зовет"

Любовь Дубова.



"Лыжня зовет". Массовому конкурсу дали старт уже в 46-й раз. Открытие - официальное - на КП-2 "Снежинка". Песни, танцы, веселые забавы. И - на трассу. Она готова, участники тоже. Среди них и те, кто был свидетелем первого лыжного состязания еще в 71-м году. Стать участником спортмарафона может каждый. Для этого достаточно пройти регистрацию, получить специальную карточку, и отсчет пройденных километров начнется.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Самое главное, конечно, очень хорошо подготовленная лыжня. Мы видим эти погодные катаклизмы, которые происходят в городе Мурманске, но на лыжне не отразилось. И участников лыжни доставили комфортабельные автобусы, у всех хорошее настроение, поздравляю всех с наступающим Новым годом".