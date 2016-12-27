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27.12.2016 08:50

Молодые рок-музыканты из Мурманска и Апатитов провели благотворительный концерт

Татьяна Нестерова.

Благотворительный концерт провели молодые рок-музыканты из Мурманска и Апатитов. Цель - сбор средств для детей, которым необходимо дорогостоящее лечение в ведущих клиниках России и зарубежья. В зале - специальный прозрачный бокс, так называемое, "доброе сердце". Программе "Помоги спасти жизнь ребенка" - 4 года. За это время мурманчане собрали больше 11 миллионов рублей. На эти деньги высоко-технологичные операции провели 130 малышам. Сбор средств идет и сегодня. Открыт счет в Фонде "Мурманск". Рок-музыканты внесли свою лепту.
Начальник организационно-массового отдела объединения молодежных центров г. Мурманска Дмитрий Тимарцев: "Абсолютно бесплатно сегодня решили выступить. "Ледокол" также совершенно бесплатно предоставил площадку, где мы сегодня сможем "прогреметь" и собрать средства для Фонда, для акции. Все для детей".
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