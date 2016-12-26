Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
26.12.2016 16:40

В Мурманской области сохраняется благополучная эпизоотическая обстановка по птичьему гриппу

В 2016 году в мире зарегистрировано значительное ухудшение эпизоотической обстановки по гриппу птиц. В частности вспышки заболевания регистрировались в  Китае, Японии, Корее, Египте,  Германии, Франции, Канаде.

С учетом возможного заноса возбудителя гриппа птиц на территорию региона Комитет по ветеринарии Мурманской области ведет активный лабораторный мониторинг данной болезни – в течение текущего года в диагностическом и эпизоотическом отделах Мурманской облветлаборатории проводились исследования сыворотки крови и патматериала от птиц, содержащихся в птицеводческих хозяйствах и обитающих в природных условиях области. 

В диагностический отдел поступило 648 проб крови, в том числе от промышленной птицы – 215 проб, от домашней птицы частного сектора – 350 проб, от синантропной птицы – 83 пробы. По результатам исследования положительных случаев не выявлено. 
В эпизоотический отдел поступило 418 проб из них: от дикой и синантропной птицы поступило 383 пробы, от декоративной птицы поступило 35 проб. Положительных случаев также не выявлено.

Для справки:

Птичий грипп  — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100 % гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трех видов птиц. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. Восприимчивы все виды домашних птиц.

Источник возбудителя инфекции — больные и переболевшие птицы. Факторы передачи вируса — инфицированная обменная тара (лотки для тушек и яиц), корма, товарная продукция (тушки птиц, яйца, перо), полученная в инкубационный период или от клинически больной птицы. Определенную роль в распространении болезни могут играть и дикие птицы (голуби, воробьи, галки и вороны), а также грызуны и кошки. 


/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.85
Евро = 63.54
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.