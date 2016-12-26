В Мурманской области сохраняется благополучная эпизоотическая обстановка по птичьему гриппу

В 2016 году в мире зарегистрировано значительное ухудшение эпизоотической обстановки по гриппу птиц. В частности вспышки заболевания регистрировались в Китае, Японии, Корее, Египте, Германии, Франции, Канаде.

С учетом возможного заноса возбудителя гриппа птиц на территорию региона Комитет по ветеринарии Мурманской области ведет активный лабораторный мониторинг данной болезни – в течение текущего года в диагностическом и эпизоотическом отделах Мурманской облветлаборатории проводились исследования сыворотки крови и патматериала от птиц, содержащихся в птицеводческих хозяйствах и обитающих в природных условиях области.

В диагностический отдел поступило 648 проб крови, в том числе от промышленной птицы – 215 проб, от домашней птицы частного сектора – 350 проб, от синантропной птицы – 83 пробы. По результатам исследования положительных случаев не выявлено.

В эпизоотический отдел поступило 418 проб из них: от дикой и синантропной птицы поступило 383 пробы, от декоративной птицы поступило 35 проб. Положительных случаев также не выявлено.

Для справки:

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100 % гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трех видов птиц. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. Восприимчивы все виды домашних птиц.

Источник возбудителя инфекции — больные и переболевшие птицы. Факторы передачи вируса — инфицированная обменная тара (лотки для тушек и яиц), корма, товарная продукция (тушки птиц, яйца, перо), полученная в инкубационный период или от клинически больной птицы. Определенную роль в распространении болезни могут играть и дикие птицы (голуби, воробьи, галки и вороны), а также грызуны и кошки.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /