Мурманская команда "Норманны" стала победителем седьмого открытого турнира на Кубок мэра заполярной столицы по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг"

Алексей Котович.

Мурманская команда "Норманны" - победитель. По итогу седьмого открытого турнира на Кубок мэра по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг". В соревновании приняли участие 57 команд со всего региона. Ведущий - известный игрок, двукратный обладатель "Хрустальной совы" - Александр Рубин. По регламенту, - в 4-х турах сначала определяли лучших в "Что? Где? Когда?", затем восьмерка команд вела борьбу в "Брейне". Параллельно проходил турнир "Своей игры". Во всех трех дисциплинах победа за "Норманнами".

Вице-президент международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Александр Рубин: "Мы пересекались на большом количестве турниров и команда Мурманска принимала участие в финальной части чемпионата мира по игре "Что? Где? Когда?". И это тоже, скажем так характеризует то, что происходит в Мурманске".