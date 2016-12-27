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27.12.2016 08:35

В Мурманске началось строительство филиала Нахимовского училища

Анастасия Ярославская.

Старт масштабной стройки в областном центре. Возводят филиал Нахимовского училища. Под военно-морское учебное заведение - почти 18 гектаров земли - территория бывшей войсковой части технического обеспечения. На месте уже шумит тяжелая техника - идет демонтаж старых построек. Параллельно - земляные работы - роют котлованы для главного учебного корпуса и медпункта. К сентябрю обещают сдать под ключ основные здания. Кроме учебных и спальных корпусов будет 2-х этажный современный спорткомплекс. Всего в Мурманском филиале легендарного военно-морского училища на полном гособеспечении планируют обучать 560 воспитанников.
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