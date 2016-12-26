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26.12.2016 16:00

Радиопроект «Время саами». Выпуск 2

На этот раз речь пойдёт об истории происхождения этого народа и его названия. Единого мнения о том, откуда появился этот народ, у этнографов нет — существует даже гипотеза о том, что саамы пришли на север со стороны Индийского полуострова. Другие исследователи не согласны с этим — так как подобные перемены в судьбе народа всегда имеют отражения в мифах. В саамских сказках нет ничего о большом переселении, напротив, в них ясно прослеживается мысль о том, что земля была дана народу божественными предками. Саамский язык стоит особняком в филологии и остается лингвистической загадкой - ведь это на 70 процентов уникальный язык, не имеющий ничего общего ни с каким другим. Ведущая проекта – Алёна Ермоленко.
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