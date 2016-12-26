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26.12.2016 16:20

Подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности на новогодние и рождественские праздники

Вопросы обеспечения безопасности во время новогодних и рождественских праздников являются наиболее актуальными в деятельности спасательного ведомства в этот период, когда возрастает число пожаров.

В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 25 декабря по 16 января органы управления и силы постоянной готовности МЧС России переведены в повышенную готовность.
Главное управление МЧС России по Мурманской области и подчиненные подразделения в составе сил постоянной готовности также функционируют в режиме «повышенная готовность».
Организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы, электроприборы и пиротехническую продукцию.
В настоящее время уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций (РСЧС), при ликвидации последствий возможных ЧС в этот период, разработаны планы применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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