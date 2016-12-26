В Мурманске возбуждены уголовные дела в отношении местных жителей за фиктивную регистрацию девяти иностранных граждан

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Мурманской области была получена информация о том, что девять граждан Узбекистана имеют фиктивную регистрацию на территории областного центра.

В ходе проверки полученной информации сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области было установлено, что ранее судимый житель областного центра 1992 года рождения зарегистрировал в своей квартире гражданку иностранного государства без намерения предоставить ей жилплощадь, что подтвердили ее показания – женщина даже не знала адрес, по которому она была зарегистрирована в Мурманске.

Еще один житель областного центра 1968 года рождения в ноябре текущего года зарегистрировал в своей квартире восемь граждан Узбекистана, при этом иностранцы в его квартире не проживали, что подтвердили соседи подозреваемого.

В отношении мурманчан возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства».

Сотрудники полиции Мурманской области предупреждают, что фиктивная регистрация иностранных граждан или лиц без гражданства без намерения предоставить жилую площадь является уголовным преступлением и наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области