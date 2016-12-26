В Североморск после ремонта и модернизации прибыл ракетный крейсер «Маршал Устинов»

Сегодня в главную базу Северного флота – Североморск – прибыл ракетный крейсер «Маршал Устинов», проходивший ремонт и модернизацию на оборонной судоверфи «Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске.

На пирсе, к которому ошвартовался корабль, под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония встречи крейсера.

Командующий Северным флотом принял доклад командира «Маршала Устинова» капитана 1 ранга Сергея Алантьева и поздравил моряков с возвращением в родную базу. Вице-адмирал Николай Евменов заявил, что «экипаж обновлённого крейсера с ходу включится в напряжённую боевую учёбу, в решение стоящих перед флотом ответственных задач».

В октябре-ноябре 2016 года экипаж крейсера успешно выполнил программу приемо-сдаточных ходовых испытаний. После тщательной проверки всех систем и механизмов в реальных морских условиях обновлённый крейсер был передан Северному флоту.

«Центр судоремонта «Звездочка» произвёл восстановление технической готовности ракетного крейсера «Маршал Устинов» и модернизацию систем управления вооружением, радиотехнических комплексов и комплексов связи. Также был осуществлён капитальный ремонт жилых и служебных помещений.

«Маршал Устинов» – ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием «Маршал Устинов».

Его длина – 186 метров, ширина – 20.8 метров, максимальная скорость 32 узла, экипаж – около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: «Москва» - на Черноморском флоте, «Варяг» - на Тихоокеанском и «Маршал Устинов» - на Северном.

Пресс-служба Северного флота