В Заполярье оглашен приговор членам банды "черных риелторов"

Илья Комлев.

Приговор оглашен. Суд определил наказание членам действовавшей в Заполярье сети "черных риелторов". Из-за них 35 мурманчан лишились жилья. Людей спаивали и из благоустроенных квартир переселяли в полуразрушенные комнаты. Среди пострадавших — инвалиды, сироты и северяне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Следствие и суд длились несколько лет. Четыре квартиры удалось вернуть. Часть пострадавших получили компенсации. А преступники — серьезные тюремные сроки.

Старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Мурманской области Елена Мордань: "Руденко было назначено наказание в виде 21 года лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей. Всем остальным участникам этого преступного сообщества, организованных преступных групп назначены наказания в виде лишения свободы в зависимости от степени их участия в совершении преступления, роли и тех последствий, которые наступили от совершенных преступлений".