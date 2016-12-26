В строительной организации допускались нарушения миграционного законодательства

Прокуратурой Ленинского округа г. Мурманска проведена проверка исполнения миграционного законодательства в деятельности одной из строительных организаций.

В ходе проверки установлено, что Общество в установленный законодательством срок не представило в Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области уведомление о заключении и расторжении трудовых договоров с двумя гражданами Республики Украина .

По результатам проверки, прокуратурой округа в отношении должностного лица – генерального директора возбуждено 2 дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ. Постановления об административном правонарушении направлены для рассмотрения по существу в отдел по вопросам миграции ОП №2 УМВД России по г. Мурманску

В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь, в адрес руководителя Общества внесено представление об устранении нарушений миграционного законодательства. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре округа.

Прокуратура Мурманской области