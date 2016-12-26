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26.12.2016 15:00

Подавляющее большинство выпускников 2017 года успешно написали итоговое сочинение

7 декабря 2016 года итоговое сочинение написали 618 тысяч участников, в том числе 614 тысяч выпускников текущего года. Порядка 98% выпускников получили за сочинение «зачет».

Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах определил пять основных направлений тем сочинений в 2016-2017 учебном году: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». Самым популярным направлением у выпускников этого года стало направление «Разум и чувство». На втором месте по популярности направление «Честь и бесчестие», на третьем – «Дружба и вражда».

Итоговое изложение написали около 13 тысяч участников, «зачет» получили 98% из них.

Итоговое сочинение проводилось в этом году в третий раз. Для одиннадцатиклассников его успешное написание – допуск к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Процедура и порядок проведения сочинения по сравнению с предыдущим годом не изменились. Итоговое сочинение прошло в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев. 

Со своими результатами участники итогового сочинения (изложения) ознакомились до 21 декабря.

Обучающиеся, получившие «незачет», смогут повторно принять участие в сочинении (изложении) 1 февраля 2017 года и 3 мая 2017 года.

К итоговому сочинению (изложению) можно подготовиться, в том числе, с помощью методических рекомендаций по подготовке, опубликованных на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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