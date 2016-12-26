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26.12.2016 13:20

Кольская АЭС: 27 декабря в городе Полярные Зори Мурманской области состоятся общественные слушания

27 декабря в 17.30 в городе Полярные Зори Мурманской области пройдут общественные слушания по теме: «Обсуждение материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107% от номинальной». Организатором слушаний выступает администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом». Место проведения мероприятия – ДШИ г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 18. Регистрация участников общественных слушаний начнется в 16.30. 

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний проводятся в строгом соответствии с действующим российским законодательством, а также в соответствии с постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области. 
Главная цель проведения общественных слушаний – предоставить заинтересованной общественности максимально полную информацию о воздействии на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107% от номинальной. Любой участник общественных слушаний может высказать свое мнение и получить разъяснение по всем вопросам.
В общественных слушаниях примут участие представители органов местного самоуправления, АО «Концерн Росэнергоатом», научных, экологических и общественных организаций, учреждений здравоохранения, образования, региональных СМИ, жители города и района.
Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц к материалам обоснования лицензии принимаются в письменной форме в местах их размещения для ознакомления: Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 22, информационный центр Кольской АЭС; на сайте АО «Концерн Росэнергоатом» в сети; на сайте администрации г. Полярные Зори в сети «Интернет».

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. 
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС
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