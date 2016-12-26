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26.12.2016 13:00

Издано методическое пособие по осуществлению органами опеки и попечительства государственных полномочий по опеке в отношении недееспособных граждан

Министерство социального развития Мурманской области в рамках государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы» издало методическое пособие по теме «Осуществление органами опеки и попечительства государственных полномочий по опеке в отношении недееспособных граждан» в форме вопросов и ответов.

Это первый практический материал, в котором с привлечением нормативных правовых актов Российской Федерации и Мурманской области, рассматриваются вопросы организации деятельности по осуществлению государственных полномочий по опеке в отношении совершеннолетних граждан органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа муниципального района.  Пособие раскрывает правовые особенности осуществления надзора за деятельностью опекунов и организаций, в которые помещены недееспособные граждане.

Методическое пособие размещено на сайте министерства социального развития Мурманской области.


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