Сегодня в Мурманской области на всех государственных учреждениях приспущены флаги

Анастасия Русинова.

В стране объявлен общенациональный траур. Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем унесла жизни 92-х человек. От имени жителей Заполярья, правительства региона и от себя лично губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью людей. Сегодня отменены все развлекательные предновогодние мероприятия и передачи. В эфирах телеканалов нет рекламы. Во всех православных храмах области, как и по всей стране, с утра звучат молитвы божественной литургии об упокоении погибших.