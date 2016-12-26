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26.12.2016 12:40

В Мурманской области состоится олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла

17 и 19 января 2017 года в Мурманской области состоится олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла, целью которой является развитие физического образования и стимулирования интереса учащихся к изучению естественных наук.

Олимпиада проводится для обучающихся 7 и 8 классов в рамках регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Регистрация участников – с 07.45, начало олимпиады – в 09.00.
Олимпиада проходит в очной форме в два тура, 17 января 2017 года – теоретический тур, 19 января 2017 года – экспериментальный тур.
Данные об итогах проведения Олимпиады в каждом регионе страны будут направляться в Образовательный фонд «Талант и успех». В апреле 2017 года в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) состоится заключительный (финальный) этап Олимпиады, на который Центральной предметно-методической комиссией по физике и Образовательным фондом «Талант и успех» будут приглашены школьники Российской Федерации, показавшие лучшие результаты в своем регионе.
Участие в Олимпиаде могут принимать победители, призёры и участники  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике 2016/2017 учебного года, набравшие необходимое количество баллов, победители и призёры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года.
Заявки на участие в Олимпиаде направляются муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования.
Контактное лицо - Зубрицкая Елена Михайловна, руководитель Регионального координационного центра по работе с одаренными детьми ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», телефон: 8(8152)41-17-16.

Министерство образования и науки Мурманской области
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