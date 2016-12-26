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26.12.2016 12:10

За выходные дни в Заполярье возбуждено 5 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств

Сотрудниками отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 50-летнего жителя областного центра. Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник сообщил северянину о попытке снятия денежных средств с его банковской карты. Далее обманным путем под предлогом предотвращения кражи вынудил сообщить его реквизиты банковской карты, после чего с карты было похищено более 5 тысяч рублей.

Еще одной потерпевшей стала 81-летняя пенсионерка. На стационарный телефон пожилой женщине позвонил неизвестный и представился знакомым ее дочери. Звонивший сказал, что у ее дочери финансовые проблемы и ей необходимы деньги. Злоумышленник пришел к северянке домой и завладел деньгами в сумме 20 тысяч рублей.

16-летнему мурманчанину позвони неизвестный и сообщил ложные сведения о вручении подарочного сертификата от одного из интернет-магазинов. Обманным путем злоумышленник убедил заявителя сообщить персональные данные банковской карты, после чего с расчетного счета были списаны деньги в сумме более 35 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску обратилась 66-летняя местная жительница с заявлением о хищении у нее около 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что на ее телефон позвонил неизвестный и поинтересовался, приобретала ли пенсионерка лечебные травы. Северянка рассказала собеседнику, что действительно покупала рекламируемые препараты. Звонивший сообщил, что данные лекарства оказались поддельными и женщине положена компенсация. Злоумышленник убедил мурманчанку пройти к ближайшему банкомату и, следуя его инструкции, произвести ряд операций с картой. После чего у потерпевшей с карты было списано около 10 тысяч рублей.

Также от действий мошенников пострадала 44-летняя жительница областного центра. Ей пришло смс-сообщение информацией о переводе денежных средств. Затем ей позвонил неизвестный и сказал, что данный перевод ошибочный и для отмены операции убедил женщину сообщить реквизиты банковской карты и пароли, после чего со счета с карты было похищено более 27 тысяч рублей.

По фактам телефонных мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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