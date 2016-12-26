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26.12.2016 11:55

В Апатитах дошкольники обратились к водителям

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» совместно с воспитанниками и воспитателями детского сада №35 провели акцию «Водитель, пропусти!».

Инспектор дорожно-патрульной службы Айрат Канафеев и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Полина Филиппенкова перед началом акции повторили с ребятами правила перехода через дорогу. Они одели на них светоотражатели и закрепили знания на практике: перешли проезжую часть по «зебре».
Вместе с полицейскими дети старались объяснить водителям, как важно соблюдать Правила дорожного движения, в частности, пропускать пешеходов на переходах. Участники акции поздравляли автолюбителей с наступающим Новым Годом и дарили им специальные памятки.
В конце мероприятия детей инспекторы показали юным пешеходам автомобиль службы ГИБДД. «Мигалки» и рация вызвали у детей восторг. Некоторые даже признались, что захотели стать полицейскими, когда вырастут. А пока обещали инспекторам помогать поддерживать порядок на дорогах вот такими добрыми акциями.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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