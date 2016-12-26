В областном центре прошел турнир по мини-футболу для работников строительной и жилищно-коммунальной отрасли

Яков Осетров.



В Мурманске состоялся большой турнир по мини-футболу для работников двух отраслей - строительной и жилищно-коммунальной. Такие соревнования проводились и раньше, но порознь, сейчас же они впервые встретились вместе, чтобы сразиться друг с другом на приз зрительских симпатий. Победителей ждали медали и кубки, настольные игры. Но главный стимул все же не призы, а желание получить бодрящую дозу адреналина и зарядиться положительными эмоциями. 12 команд - со всей Мурманской области. По словам игроков, состязания помогают наладить отношения в коллективе, ведь в командах нет привычной служебной иерархии, здесь и простые рабочие, и начальники. На поле все равны.

Генеральный директор филиала "Кольский" ПАО "ТГК-1" Станислав Назаров: "В нашей компании футбол и волейбол, любые виды спорта культивируются. Мы считаем что спортсмены - люди особой дисциплины и особой ответственности, и такие люди необходимы в энергетике".

Немаловажно и то, что чемпионат пропагандирует такой демократичный вид спорта, как мини-футбол. Для него не нужны большие поля. В командах - всего по 5 человек. Просты и понятны правила. Поэтому сотрудники любой отрасли и работники любого предприятия могут взять на вооружение пример, который с успехом демонстрируют энергетики и строители.

Депутат Мурманской областной Думы, председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "Благодаря им мы имеем такие спортивные объекты, потому что кто-то из них их строит, а другие дают тепло, свет и уют в эти объекты. Поэтому слова благодарности им за их труд и за то, что они ведут здоровый образ жизни и тем самым показывают, что это здорово и спорт объединяет людей разных профессий".