Последние работы по украшению городских улиц завершены. Заполярная столица готова к встрече Нового года

Любовь Дубова.

Мурманск готов к встрече Нового года. Последние работы по украшению городских улиц завершены. В Первомайском округе появились медведи. Бурый и белый косолапые играют в снежки. И поздравляют всех с праздником. Светодиодная конструкция украсила площадь на проспекте Кольском-101. И уже привлекла внимание мурманчан. Во избежании неприятностей, здесь будет дежурить охрана. В администрации надеются, что северяне бережно отнесутся ко всем световым панно, установленным в столице Заполярья.

Директор МАУК "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "Не будем говорить, что это последняя. Потому что в планах развития еще 2017 год, 2018 дальнейшие наши задумки и предложения, которые будут на рабочей комиссии рассматриваться. А так, в этом году, да, мы установили, такую завершающую точечку в 2016 году световых фигур - сделали".

Настя Тарбеева: "Мне понравилось, что тут очень красиво, очень оригинально все устроено. И мне понравилось, что я сегодня увидела целый мультик про Машу и медведя. Ходила на ёлку и увидела там Машу, сейчас я увидела тут медведя".

Владимир Соловьев: "Мне очень она нравится. И, тем более, больше всего мне нравится, что я живу в этом доме напротив, и каждый раз, когда могу смотреть, я вижу, вот такую оригинальную красоту".

Как и в прошлом году, световые композиции украсили все округа Мурманска. "Времена года", снеговики- музыканты и яркие фонтаны, снежинки и разноцветные сияющие шары, олени и лисы будут радовать мурманчан и гостей города.